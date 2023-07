'West Ham United bereidt bod op Alvarez voor dat vraagprijs Ajax nadert'

West Ham United is bezig een bod op Ajax-middenvelder Edson Alvarez voor te bereiden. De Mexicaan leek eerder in de transferwindow op weg naar Borussia Dortmund, maar die deal ketste af. Nu lonkt een overstap naar de Premier League.

De interesse van West Ham United is al even bekend, maar volgens De Telegraaf zijn de Londenaren momenteel druk bezig om een bod voor te bereiden. De krant schrijft zondagavond dat The Hammers met het openingsbod de vraagprijs van Ajax al naderen. Het zou om een bod van ongeveer veertig miljoen euro gaan. Vaak wordt een openingsbod niet direct geaccepteerd, waardoor de kans aanwezig is dat Ajax nog meer uit de kan gaat halen.

Voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat is het te hopen dat West Ham United snel een eerste aanbieding op tafel legt, want de Duitse beleidsbepaler kan zelf pas de markt op als het geld binnen is. Hetzelfde gold bij de transfer van Jurriën Timber, die vrijdag gepresenteerd werd bij Arsenal. Nadat de Amsterdammers de veertig miljoen euro voor Timber binnen hadden, kon Mislintat direct aan de slag met het vastleggen van een vervanger. Ajax heeft de Kroaat Josip Sutalo daarvoor op het oog.

Voor Alvarez kan een zelfde soort scenario gelden, maar Ajax lijkt voor zijn positie niet direct een nieuwe vervanger te hoeven halen. De prioriteiten liggen voor de Ajacieden bij het vinden van een vervanger van Dusan Tadic, een concurrent voor Brian Brobbey en en een opvolger van Timber. Met Benjamin Tahirovic werd er al een speler voor de positie van Alvarez gecontracteerd.