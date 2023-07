Ajax-transfer in de maak? 'Mislintat vloog zondagochtend naar Zagreb'

Ajax lijkt op basis van een op Twitter verspreide foto werk te maken van de komst van Josip Sutalo. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat lijkt zondagochtend te zijn gespot op Schiphol, vanwaar hij naar de Kroatische hoofdstad Zagreb zou vliegen.

Een Twitteraar die zich The King noemt plaatste zondagochtend een foto waarop van een flinke afstand een figuur te zien is die inderdaad op de Duitse Ajax-directeur lijkt. De foto zou zondagochtend zijn genomen bij de gate van de vlucht naar Zagreb. Een snelle zoektocht leert dat zondag inderdaad om 09.05 uur een KLM-vlucht van Amsterdam naar de Kroatische hoofdstad is vertrokken.

Artikel gaat verder onder video

In Kroatië zou Mislintat het gesprek aan kunnen gaan met Dinamo Zagreb, de huidige werkgever van Sutalo. De Telegraaf berichtte zaterdag al dat de 23-jarige centrale verdediger de topkandidaat zou zijn om het gat dat bij Ajax is ontstaan na het vertrek van Jurriën Timber te gaan dichten. Daarvoor moet Mislintat wel een flink bedrag meenemen; de Kroaten zouden inzetten op een bedrag van minimaal twintig miljoen euro.

Sutalo is achtvoudig international van Kroatië. Hij debuteerde in juni 2022 voor het land en speelde één wedstrijd op het WK in Qatar: de gewonnen troostfinale tegen Marokko. Vorige maand kwam hij nog met Kroatië in actie tegen het Nederlands elftal in de halve finales van de Nations League, welke na verlengingen met 2-4 werd gewonnen door Kroatië.