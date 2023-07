De Telegraaf meldt toptarget van Ajax op transfermarkt: prijskaartje van 20 miljoen euro

Josip Sutalo moet de opvolger van Jurriën Timber bij Ajax worden, zo meldt De Telegraaf zaterdagmiddag. De 23-jarige centrumverdediger moet overkomen van Dinamo Zagreb. Sutalo moet naar verluidt 20 miljoen euro kosten.

Sutalo is een centrale verdediger van 1,90 meter. Zijn contract bij Dinamo Zagreb loopt nog door tot de zomer van 2028. Derhalve dient Ajax diep in de buidel te tasten voor zijn komst: voor minder dan 20 miljoen euro is een transfer van Sutalo niet bespreekbaar.

Sutalo is achtvoudig international van Kroatië. Hij debuteerde in juni 2022 voor het land en speelde één wedstrijd op het WK in Qatar: de gewonnen troostfinale tegen Marokko. Vorige maand kwam hij nog met Kroatië in actie tegen het Nederlands elftal in de halve finales van de Nations League, welke na verlengingen met 2-4 werd gewonnen door Kroatië.

Bij Ajax moet Sutalo de opvolger van Timber worden. Laatstgenoemde rondde vrijdag voor minimaal 40 miljoen euro en maximaal 45 miljoen euro zijn langverwachte transfer naar Arsenal af.