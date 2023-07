Xavi Simons komt op Instagram met belangrijke aankondiging

Xavi Simons heeft voor het eerst van zich laten horen sinds het nieuws bekend is geworden dat hij vertrekt bij PSV en terugkeert naar Paris Saint-Germain. De international van het Nederlands elftal geeft aan maandag met nieuws te komen.

"Hey mensen! Aankondiging morgen (maandag) om 14.00 uur", schrijft de aanvallende middenvelder op zijn Instagram-pagina. Vermoedelijk zal dan bekend worden dat Simons terugkeert naar Paris Saint-Germain en op huurbasis uit gaat komen voor het Duitse RB Leipzig, dat zo goed als zeker zijn volgende bestemming gaat worden.

Zaterdagavond kwam Simons met PSV nog in actie in een oefenduel in Linz, waarna het allemaal heel snel is gegaan. Zondagochtend verliet hij het trainingskamp van de Eindhovenaren in Oostenrijk en werd duidelijk dat hij terug zal keren bij Paris Saint-Germain. Op papier althans, want Simons lijkt direct op huurbasis te vertrekken naar RB Leipzig. Hij geeft de Bundesliga de voorkeur boven de Eredivisie.