Xavi Simons laat voor het eerst na PSV-vertrek van zich horen en licht keuze voor RB Leipzig toe

Xavi Simons heeft voor het eerst van zich laten horen na zijn transfer naar RB Leipzig. De aanvaller annex middenvelder stapte, enigszins verrassend, over naar de Duitse club en liet daarmee PSV in teleurstelling achter. Tijdens zijn eerste persmoment heeft hij zich uitgesproken over de ontwikkelingen die zich destijds afspeelden.

Ten eerste richt hij zich tot PSV, de club die hij met name dankbaar is. “Dat ben ik omdat ze mij de kans hebben gegeven. Ik heb mezelf kunnen laten zien en de minuten kunnen maken die nodig waren om me te ontwikkelen. Als alles goed gaat en de resultaten zijn er, dan is dat voor mij het belangrijkste”, is Simons eerlijk.

Artikel gaat verder onder video

De twintigjarige Amsterdammer krijgt vervolgens de vraag waarom hij voor Leipzig heeft gekozen en geeft daar eigenlijk maar één reden voor. “Ik heb de beslissing gemaakt tijdens de voorbereiding met PSV. Die keuze maak ik op gevoel, zoals ik dat altijd doe”, begint de PSG-huurling. “Ik ben nu bij Leipzig en ik wil het team helpen om de beste te zijn. Mijzelf ontwikkelen is nu het belangrijkste, daarvoor ben ik hier ook”, zijn vervolgens de woorden van Simons.

Het was al eerder duidelijk dat de Bundesliga een competitie is die Simons aansprak. Tóch had de aanvaller een andere reden waarom hij graag naar Leipzig vertrok. Tijdens het persmoment ligt hij dat nogmaals toe. “Ik had een heel goed gevoel en dan moet je daar ook achter staan en die kans grijpen. Het gesprek met de trainer was hier het belangrijkst. Dat is de voornaamste reden dat ik hier ben gekomen”, zegt Simons.