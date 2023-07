Zaakwaarnemer Álvarez rekent met vier woorden hard af met transfergerucht

De zaakwaarnemer van Edson Álvarez heeft op sociale media gereageerd op de geruchten over problemen rond de transfer van Edson Álvarez. De belangenbehartiger van de Mexicaan, Nathan van Kooperen, ontkent de verhalen over vertraging binnen de onderhandelingen wegens de vergoeding die naar de zaakwaarnemer moet gaan.

The Daily Mail kwam vrijdagochtend met het verhaal naar buiten dat de vergoeding voor de zaakwaarnemer voor problemen zorgt rond de mogelijke transfer van Álvarez naar West Ham United. De Engelse krant baseert op informatie van 'insiders' dat de persoonlijke onderhandelingen tussen Álvarez en zijn entourage voor obstakels zorgen. Dit gerucht, dat vrijdag ook bij de Nederlandse media terecht is gekomen, wordt echter stellig ontkracht door Van Kooperen.

Op sociale media geeft de Nederlandse zaakwaarnemer duidelijkheid onder een bericht van Ajax Showtime: "New day, new bullshit", schrijft hij. Zijn vier woorden zorgen in ieder geval voor opluchting bij veel Ajax-supporters, want die zijn de middenvelder het liefst snel een transfer maken, zodat directeur voetbalzaken het geld vervolgens weer kan herinvesteren in de Ajax-selectie.

Vooralsnog is een akkoord tussen Ajax en West Ham United en de Engelse club en Álvarez nog niet aan de orde, maar de berichtgeving van The Daily Mail over stroef lopende persoonlijke onderhandelingen lijkt de prullenbak in te kunnen. Álvarez heeft zich nog niet gemeld bij Ajax, omdat hij deze zomer met Mexico uitkwam op de Gold Cup. Hij was met zijn ploeg te sterk voor Panama (1-0) in de finale.