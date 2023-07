David Mendes da Silva heeft vrijdag in de rechtszaal toegegeven cocaïne te hebben verhandeld, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van tien jaar geëist tegen de voormalig profvoetballer (40). De uitspraak volgt over twee weken.

Eerder doken al chatgesprekken op waarin Mendes da Silva over de drugshandel zou hebben gesproken. Hij ontkende betrokkenheid en zei dat de chats 'van iedereen konden zijn'. Nu neemt hij echter de verantwoordelijkheid voor de chatberichten.

Artikel gaat verder onder video

Het Openbaar Ministerie koppelt Mendes da Silva aan drie partijen cocaïne van in totaal 1584 kilo, met een straatwaarde van zo'n 119 miljoen euro. De cocaïne zou via Schiphol, de Rotterdamse haven en per auto het land zijn binnengesmokkeld. In 2020 en 2021 zou Mendes da Silva ook 'allerlei klussen rondom de smokkel hebben opgeknapt'.

De zevenvoudig international van het Nederlands elftal zei in de rechtszaal dat hij dieper in het circuit werd gezogen omdat hij een schuld moest afbetalen. "Ik had geen keus. Buiten verdien je niet zo snel 3,5 ton. Ik moest werken totdat ik het had terugbetaald." Zijn advocaat Sander Janssen betoogt dat zijn cliënt niets te maken had met de grootste partij cocaïne, 1329 kilo in een container vol Braziliaanse koffiebonen, waar hij aan wordt gelinkt.