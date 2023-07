Zorgwekkende post Joshua Brenet op Instagram: 'Ze dreigen mijn carrière kapot te maken'

Joshua Brenet heeft zich genoodzaakt gevoeld een opvallend bericht op Instagram te zetten. De rechtsback van FC Twente zegt dat een persoon op Instagram zijn carrière kapot probeert te maken.

"Dit is niet waar ik mijn social media voor wil gebruiken, maar het loopt uit de hand. @sbrenet_ kan tot op de dag (van vandaag, red.) niet accepteren dat ik gelukkig ben en mijn gezin heb!! Ze dreigen mijn carrière kapot te maken (omdat ik gelukkig ben met mijn gezin). Ze loopt mensen berichten te sturen met een nepaccount over mijn vrouw en ik ben het nu zat!! Bij deze @sbrenet_ / fake account @hskdksshs stop ermee", schrijft Brenet zonder verdere toelichting.

Het is niet duidelijk wie er schuilgaat achter de accounts en wat er over Brenet en zijn vrouw wordt beweerd. Hij verwijst dus naar het account sbrenet_, en er bestaat ook een account genaamd sbrenet__ (twee lage streepjes); beide accounts bevatten een foto van dezelfde vrouw. Hoewel de naam 'brenet' voorkomt in de accountnaam, is het niet duidelijk of het gaat om familie. Het andere account dat Joshua Brenet noemt, @hskdksshs, heeft slechts één volger. Overigens plaatst Brenet weinig over zijn relatie en is het niet bekend wie zijn vrouw is.

sbrenet__ had eerder een post geplaatst met de tekst '🤣😂🤣 God weet alles 🤫' Ook plaatste ze de tekst: "Ben niet van het openbaar gooien, maar vrijdag heeft zich wat afgespeeld, waardoor de politie betrokken is. Er loopt namelijk een onderzoek naar @joshuabrenet en @msgiliana. Ik ga niet privédingen openbaar maken, maar dit is meer dan genoeg, ik blijf m'n bek niet meer dichthouden @arnold.bruggink @espnnl." Het benoemen van Arnold Bruggink en ESPN is opvallend; Bruggink is technisch directeur van Brenets club FC Twente en was tot voor kort analist bij ESPN.