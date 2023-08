Xavi Simons was er dinsdagavond als de kippen bij om Neymar succes te wensen met zijn avontuur in Saudi-Arabië. Het is geen geheim dat Simons en Neymar goed met elkaar op konden schieten tijdens hun gezamenlijke periode bij Paris Saint-Germain. De Braziliaan was er echter niet vies van het Nederlandse talent op het trainingsveld flink voor schut te zetten. 433 deelde donderdagavond op Instagram voor Simons pijnlijke beelden.