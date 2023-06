Neymar breekt 'voorwaarden om vreemd te gaan' en komt met lange excuusbrief aan vriendin Bruna Biancardi

Neymar heeft zich publiekelijk verontschuldigd richting zijn vriendin Bruna Biancardi, nadat berichten opdoken over een verhouding met een andere vrouw. Op Instagram laat Neymar weten dat hij privé al zijn excuses heeft gemaakt, maar zich gedwongen voelt om dat nog eens te doen, nu de geruchten in de media zijn verschenen.

Influencer Fernanda Campos claimde deze week dat ze Valentijnsdag (in Brazilië op 12 juni) met Neymar heeft doorgebracht. Ze deelde screenshots van hun chats en schreef in een blogpost dat ze sinds het WK al contact met elkaar hebben. Campos schreef dat ze niet wist dat Neymar een relatie had. Toen Neymar op Valentijnsdag een bericht plaatste op Instagram met zijn zwangere vriendin Bruna Biancardi, zocht Campos de publiciteit.

Neymar schrijft op Instagram dat hij 'probeert goed te praten wat niet goed te praten is'. "Ik heb jou nodig in ONS leven. Ik heb gezien hoezeer je hieronder hebt geleden en hoezeer je bij me wil zijn. En ik bij jou. Ik heb een fout gemaakt. Dat heb ik jou aangedaan. Ik maak iedere dag fouten, zowel op als buiten het veld. Maar fouten in mijn persoonlijke leven los ik thuis op, met mijn familie en vrienden... Dit raakt de mensen die mij het meest dierbaar zijn. Dit raakt de vrouw van wie ik droomde, de moeder van mijn kind. Het raakt jouw familie, die nu ook mijn familie is", zegt de aanvaller van Paris Saint-Germain.

"Bru (Bruna, red.), ik heb mijn excuses al aangeboden voor mijn fouten, voor de onnodige aandacht die ermee gepaard ging, maar ik voel me verplicht om dat nog eens te herhalen. Als een privékwestie openbaar wordt, dan moeten de excuses ook openbaar zijn. Ik kan mij geen leven zonder jou voorstellen", vervolgt Neymar. "Ik weet niet of het nog gaat lukken tussen ons, maar ik weet zeker dat ik het wil proberen. De liefde die wij hebben voor onze baby en voor elkaar zal ons sterker maken. Wij voor altijd. Ik houd van je."

Drie regels

Opvallend genoeg meldde een journalist van EM OFF, Erlan Bastos, onlangs dat Neymar en Biancardi afspraken zouden hebben die Neymar toestaan om intiem te zijn met andere vrouwen, zolang dat discreet gebeurde. Daar is het nu misgegaan, want de affaire is openbaar geworden. Er zouden verder drie regels zijn: hij mag geen seks hebben met prostituees, hij moet altijd een condoom dragen en mag andere vrouwen niet op de mond zoenen, zo klonk het. Over die vermeende afspraken zegt Neymar zelf niets in zijn statement.