'PSG grijpt in en schroeft beveiliging bij huizen Messi en Neymar verder op'

Het is zeer onrustig bij Paris Saint-Germain. Supporters zijn woedend op sterspelers, waaronder Lionel Messi, waardoor de fans van de Parijzenaren zelfs naar de huizen van de spelers toekomen om hun beklag te doen. Voor de Franse topclub is het reden om een signaal af te geven en in te grijpen.

PSG veroordeelt het gedrag van de supporters, zo liet het donderdagochtend al weten in een verklaring. Nu wordt via het Franse persbureau AFP duidelijk dat de club ook heeft besloten extra maatregelen te nemen. De beveiliging op het trainingscomplex van de nummer een van Frankrijk is verder toegenomen, terwijl er ook extra beveiligers naar de huizen van een aantal onder vuur liggende sterspelers zullen gaan.

De beveiliging is opgeschroefd bij de huizen van Messi, Neymar en middenvelder Marco Verratti. Messi lijken we sowieso niet meer te zien in het shirt van PSG, maar als het aan de fanatieke supporters van de club ligt komt Neymar ook niet meer uit voor de club uit Parijs. De Braziliaan staat nog tot medio 2025 onder contract, maar is al langere tijd geblesseerd.