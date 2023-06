AD-columnist hekelt Neymar na actie op Circuit de Catalunya: 'Afgelopen met mooiste halfuurtje van Formule 1-weekend'

Voetballen doet hij al een paar maanden niet meer, maar Neymar blijft vrijwel wekelijks onderwerp van gesprek. Is het niet omdat hij het kampioensfeestje van zijn werkgever Paris Saint-Germain overslaat, dan is het wel omdat hij in de belangstelling zou staan van Manchester City en Manchester United. De Braziliaan heeft het zelfs voor elkaar gekregen om als hoofdpersoon te fungeren in de column van Arjan Schouten in het Algemeen Dagblad. De aanleiding is een actie tijdens het Formule 1-weekend in Spanje.

Duidelijk is dat Schouten voorlopig niks wil weten, horen of zien van Neymar. “Dat nou juist Neymar het moest verknallen voor ons Formule 1-journalisten, wie had dat gedacht? Het heeft er alle schijn van dat de raceweekenden net iets minder mooi worden, nu de hoge heren van de FIA ernstig hebben vergaderd over een incident van vlak voor de Spaanse grand prix. Daar was de Braziliaanse superster te gast, naast heel veel andere celebs op de F1-grid”, schrijft Schouten.

“In Spanje was Max Verstappen op Circuit de Cataluyna al aan zijn opwarmronde begonnen toen Neymar nog langs de kant op het gras stond, tussen teampersoneel van Red Bull Racing en Mercedes. En daar is de autosportpolitie van de FIA absoluut niet van gediend”, stelt Schouten. De columnist schrijft dat een dergelijke actie voor hem serieuze gevolgen zou hebben. “Was mij dit als geaccrediteerd journalist overkomen, dan was hoogstwaarschijnlijk stante pede mijn accreditatie van mijn nek gerukt. Terecht ook, veiligheidsrisico’s moet je niet negeren.”

Maar dat deed de voetballer van PSG dus wel. “De FIA wacht nog een onderzoek af, maar suggereerde al dat er een heel stevige beperking op de grid-access komt, naar aanleiding van het incident met Neymar. Dus zal het voor ons journalisten binnenkort wel afgelopen zijn met dat mooiste halfuurtje van het Formule 1-weekend”, aldus Schouten, die verwacht dat Neymar niet de dupe zal worden van zijn eigen actie. “Supersterren gaan ze echt de toegang niet ontzeggen, om de chaos daar wat te verminderen. Nee, wij (kranten)reporters zullen ongetwijfeld de dupe worden van het wangedrag van de celebs.”