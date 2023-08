'Ajax betaalt in uiterste geval opvallend veel voor Diant Ramaj'

Ajax trekt de portemonnee voor Diant Ramaj. De totale transfersom voor de keeper van Eintracht Frankfurt kan oplopen tot twaalf miljoen euro, zo meldt journalist Luca Bendoni dinsdagavond. In dat bedrag zouden 'veel variabelen' zijn verwerkt, dus het vaste bedrag ligt lager.

Het is niet bekend hoeveel geld Ajax in eerste instantie betaalt. Het totaalbedrag van twaalf miljoen euro is in ieder geval opvallend hoog. Ramaj, een Duitse doelman met Albanese roots, speelde in de afgelopen drie jaar immers slechts twee Bundesliga-wedstrijden voor Eintracht Frankfurt. Hij heeft nog een contract tot medio 2027 bij de club.

Artikel gaat verder onder video

Ajax wil dat contract afkopen en zou een akkoord hebben bereikt met Ramaj, die volgens journalist Bendoni dinsdagavond de medische keuring ondergaat. De 21-jarige doelman kan vervolgens een meerjarig contract ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens De Telegraaf is Ajax bereid om Jay Gorter te verhuren. Hij zou anders derde keus worden in het keurkorps van Maurice Steijn. Een andere keeper van Ajax, Remko Pasveer, brak onlangs zijn middenhandsbeentjes waardoor hij een aantal maanden niet inzetbaar zal zijn.