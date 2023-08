Ajax en Sven Mislintat zijn het wachten zat en stellen ultimatum

Ajax heeft VfB Stuttgart een ultimatum gesteld. De Amsterdammers willen voor maandag duidelijkheid van de Duitse club over Hiroki Ito. Als Stuttgart niet bereid is mee te werken aan een transfer, dan schakelen de Amsterdammers volgens De Telegraaf door naar andere opties.

Ajax hoopt zich in de laatste fase van de zomerse transferperiode op meerdere posities te versterken. Een linksbenige verdediger staat hoog op het Amsterdamse wensenlijstje. Sven Mislintat is zeer gecharmeerd van Ito, met wie hij eerder samenwerkte bij Stuttgart. De oude club van de directeur voetbalzaken staat (vooralsnog) echter niet open voor een verkoop van de Japanner.

Lukt het Ajax niet om Ito over te nemen van Stuttgart, dan gaan de Amsterdammers mogelijk een poging ondernemen om Gastón Ávila over te nemen van het Antwerp van technisch directeur Marc Overmars en hoofdtrainer Mark van Bommel. Voor de vacante positie van rechter centrale verdediger mikt Ajax nog altijd op Josip Sutalo. Een deal met Dinamo Zagreb is aanstaande, maar nog altijd niet rond.

Waar Ajax er nog niet in is geslaagd Sutalo en Ito in te lijven, werden Chuba Akpom en Anton Gaaei deze week wel verwelkomd in de Johan Cruijff ArenA. Daarvoor werden Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj en Jakov Medic aan de selectie van trainer Maurice Steijn toegevoegd.