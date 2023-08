Ajax heeft goud in handen: 'Hij is van de buitencategorie'

Maurice Steijn beschikt bij Ajax over een assistent die 'als trainer en mens van de buitencategorie' is. Dat zegt John Bes, de algemeen directeur van Maduro's vorige werkgever Almere City, in gesprek met De Telegraaf.

In 2018 beëindigde Maduro zijn spelersloopbaan, die hem na zijn doorbraak bij Ajax langs clubs als Valencia, Sevilla, PAOK Saloniki en FC Groningen leidde. Al snel bleek zijn toekomst in het trainersvak te liggen; bij de KNVB fungeerde de achttienvoudig Oranje-international als assistent bij verschillende vertegenwoordigende elftallen en bij Almere City had hij de beloften onder zijn hoede tot hij in november 2021 als assistent bij de eerste selectie werd gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Anderhalf jaar later meldde Ajax zich in Almere. Toch kreeg de club in eerste instantie nul op het rekest. "Ajax meldde zich toen wij nog middenin de play-offs zaten. Dus het verzoek te praten, hebben we onder het motto ’niet onderhandelbaar’ direct afgewezen", legt Bes uit. De directeur verwachtte niet dat Maduro zou willen vertrekken, maar toen dat wel het geval bleek te zijn werkte Almere alsnog mee. "Na de play-offs bleek dat hij toch wel heel erg graag naar Ajax wenste te gaan en zijn we in gesprek gegaan. Uiteindelijk heeft Ajax respect naar Almere City en Hedwiges getoond."

Dat uit zich in de vergoeding die Almere uiteindelijk mocht bijschrijven. Bes doet niet exact uit de doeken hoeveel de assistent-trainer heeft opgebracht, maar: "Aad de Mos noemde op tv een bedrag van zes ton euro als afkoopsom en hij zit er niet ver vanaf." Dat Almere City uiteindelijk toch wilde meewerken was ook de verdienste van Maduro zelf. "Hedwiges heeft altijd veel meer geleverd dan contractueel was afgesproken. Daarmee bouwde hij een gunfactor op, die hij nu kon gebruiken. Maduro wordt wel gemist, want als trainer en mens is hij van de buitencategorie", besluit Bes.