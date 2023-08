'Ajax is West Ham United te snel af en plukt talentvolle aanvaller weg bij Manchester City'

Ajax lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Carlos Borges. De talentvolle aanvaller van Manchester City leek op weg naar West Ham United, maar Ajax plukt de Portugees voor de neus van the Hammers weg. Dat nieuws wordt dinsdagavond gebracht door de Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano.

De negentienjarige Borges maakte nog geen minuten in de hoofdmacht van City. Toch liet hij zich wel gelden in de Youth League. Zijn spel was opgevallen bij West Ham, dat hem graag naar Londen had gehaald. Dat leek ook te lukken, maar Romano weet dat Ajax daar een stokje voor gestoken heeft. De Amsterdammers hebben zich gemeld bij the Citizens en zijn tot een akkoord gekomen.

Borges is een linksbenige vleugelspeler, die vooral vanaf de linkerflank speelt. Romano weet dat hij zich spoedig in Amsterdam gaat melden voor zijn medische keuring. Dat bevestigen bronnen rond Ajax aan de Italiaan. Borges ligt nog tot medio 2024 vast bij City. Volgens het Algemeen Dagblad wordt Borges gekocht en gaat hij tekenen voor vier of vijf jaar. Eerder kwamen Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic al naar Ajax.

Borges speelde zijn wedstrijden vorig seizoen voor de beloften van City. Daarmee kwam hij uit in de Premier League 2. Hij was in 24 wedstrijden goed voor 21 doelpunten en negen assists. De jeugdinternational van Portugal werd door die indrukwekkende cijfers uitgeroepen tot beste speler in die competitie. Het is niet bekend wat Ajax qua transfersom neer moet leggen voor de talentvolle linkspoot.