Ajax laat kans liggen om Hakim Ziyech terug te halen; Maurice Steijn legt uit waarom

Ajax gaat, zoals de situatie nu is, geen poging ondernemen om Hakim Ziyech terug te halen. De stilist van Chelsea zou via een tussenpersoon zijn aangeboden in Amsterdam en is bovendien bereid salaris in te leveren om een transfer mogelijk te maken, maar er is op dit moment geen plek voor hem in de selectie van Maurice Steijn.

"Laat ik vooropstellen dat ik Hakim echt een uitstekende speler vind", begint Steijn als hem wordt gevraagd waarom het terughalen van Ziyech op dit moment geen optie is. "Hij zou absoluut een meerwaarde zijn, voor elke club. Het is volgens mij ook een prima kerel. Ik hoor binnen Ajax louter positieve verhalen over hem, maar de situatie is op dit moment zo dat de positie waarvoor hij in aanmerking komt dubbel bezet is."

Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Mohammed Kudus, Francisco Conçeicao, Carlos Forbs en Mika Godts zijn volgens Steijn de spelers die op de positie van Ziyech uit de voeten kunnen. "Zou er nog iets met deze jongen gebeuren, dan is het misschien wel een optie. Op dit moment zijn de posities dusdanig goed bezet dat het geen optie is."

Mike Verweij vraagt zich af of Ajax niet een keer pro-actief moet handelen door dit soort 'buitenkansjes' met beide handen aan te grijpen. "Ik hoop dat we het voor elkaar kunnen houden zoals het nu is", sluit Steijn het onderwerp af.