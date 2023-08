'Ajax moet opnieuw vrezen: naast Mohammed Kudus ook andere speler op de radar van Chelsea'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Jurriën Timber niet de enige speler is die Ajax deze transferzomer verlaat voor een uitdaging in de Premier League. Er spelen al een tijdje geruchten rondom Mohammed Kudus en Chelsea, maar de Ghanees is naar verluidt niet de enige speler die in de belangstelling staat van de Londenaren. Ook Edson Álvarez staat, opnieuw, op het lijstje.

Dat meldt The Times. Het Britse dagblad weet dat Chelsea de Mexicaan als een optie ziet om de ploeg te versterken. De Londenaren, dit seizoen getraind door Mauricio Pochettino, zijn naarstig op zoek naar nieuwe middenvelders. De Argentijn weet dat er veel interesse is in de speler van Ajax en geeft aan dat er enige haast bij geboden is.

Artikel gaat verder onder video

Eerder werd West Ham United genoemd als nieuwe eindbestemming van Álvarez. Daar is het inmiddels al een tijdje wat stiller over. Het zou nu zomaar kunnen dat Chelsea de nieuwe club van de Mexicaan gaat worden. Het mag geen verrassing zijn dat de Ajacied op de radar staat van Chelsea. De Londenaren toonden eerder al nadrukkelijke interesse in de middenvelder annex verdediger van de Amsterdammers.

The Times weet echter dat Álvarez niet de enige optie is die op het verlanglijstje van Chelsea staat. Romeo Lavia en Gabri Veiga van Southampton en Celta de Vigo worden ook als mogelijke versterkingen te zien. Lavia staat naar verluidt ook op de radar van mede-grootmacht Liverpool en schijnt de duurste optie te zijn van de drie.