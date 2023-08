Ajax moet vrezen: nieuwe club mengt zich in strijd om Josip Sutalo

Ajax krijgt er concurrentie bij in de strijd om de handtekening van Josip Sutalo. Een niet nader te noemen club aast volgens de Kroatische journalist Izak Ante Sucic ook op de komst van de 23-jarige verdediger van Dinamo Zagreb.

In Amsterdam zit men al geruime tijd achter Sutalo aan. De fysiek sterke verdediger is bij Ajax in beeld als vervanger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber. Fiorentina zit ook al een tijdje achter de centrale verdediger aan, al wordt hier en daar beweerd dat de Italiaanse club is afgehaakt. Nu mengt volgens Susic een (nog) onbekende club zich ook in de strijd.

Artikel gaat verder onder video

Diezelfde Sucic maakte donderdag bekend dat Sven Mislintat 2,5 uur met de clubleiding van Dinamo Zagreb heeft gesproken over een mogelijke transfer van Sutalo. De clubs zijn volgens de Kroatische journalist nog steeds met elkaar in gesprek, maar het verschil tussen vraag en aanbod is ruim.

Ajax zou een bod van rond de twintig miljoen euro hebben uitgebracht op Sutalo, terwijl Dinamo Zagreb naar verluidt een vraagprijs tussen de 25 en 30 miljoen euro hanteert. Waar het Ajax nog niet is gelukt Sutalo aan te trekken, zijn de Amsterdammers wel heel dicht bij de komst van Jakov Medic. De verdediger van St. Pauli moet in de Johan Cruijff ArenA de stand-in van Sutalo worden.