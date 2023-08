Ajax sluit rommelige oefencampagne af met nederlaag tegen Borussia Dortmund; drietal aankopen maken debuut

Ajax heeft een rommelige oefencampagne afgesloten met een nederlaag tegen Borussia Dortmund. De Amsterdammers hielden de Duitsers in de eerste helft nog op 1-1, maar legden het na de pauze af. De ploeg van Maurice Steijn verloor uiteindelijk met 3-1 van de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen.

Voordat de scheidsrechter voor de start van het duel had geblazen, waren de Ajax-fans al in rep en roer. Het wedstrijdformulier wekte namelijk vraagtekens op, omdat onder meer Branco van den Boomen en Steven Berghuis op de bank plaatsnamen. Ook Mohammed Kudus stond ‘gewoon’ aan de aftrap. Aanwinsten Carlos Forbs, Diant Ramaj en Jakov Medic zaten op de reservebank, maar mochten in de tweede helft alle drie hun opwachting maken.

Ajax startte desastreus aan de wedstrijd en keek al na vijf minuten tegen een achterstand aan. Julian Brandt kon van dichtbij binnentikken op fraai aangeven van Mats Hummels. Amper een minuut later rechtten de Amsterdammers alweer de rug toen Steven Bergwijn de bal op het hoofd legde van Brian Brobbey. De spits bleef koelbloeding en knikte de bal binnen. Dankzij goed keeperswerk van Geronimo Rulli kon de ploeg van Steijn de gelijke stand tot aan de rust doortrekken.

Dortmund kon na de pauze het lichte overwicht uitdrukken tot doelpunten. Dankzij goed werk van oud-Ajacied Sébastien Haller kon invaller Felix Nmecha voor de 2-1 tekenen. Even later zorgde diezelfde Nmecha ook voor de derde Duitse treffer, en leek daarmee de wedstrijd wel gespeeld. Desondanks ging Ajax, na de invalbeurten van onder meer Van den Boomen, Berghuis en Forbs, beter voetballen en creëerde het een aantal uitstekende kansen. Bergwijn, Medic en Brobbey hadden allemaal een uitstekende mogelijkheid om wat terug te doen namens de bezoekers.

Dortmund mocht de sterk keepende Alexander Meyer bedanken dat hij zijn mannetje stond. Met enkele fraaie reddingen zorgde hij ervoor dat de wedstrijd eindigde in 3-1. Over een week start Ajax de competitie met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.