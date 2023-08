Ajax-trainer Steijn verklaart opmerkelijke keuze voor Gorter boven dure Ramaj

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft tekst en uitleg gegeven over zijn keuze om Jay Gorter in te brengen boven Diant Ramaj. Na de blessure van Gerónimo Rulli was de verwachting dat de nieuwe keeper binnen de lijnen zou komen zaterdagavond tegen Heracles Almelo, maar de oefenmeester van de Amsterdammers koos in zijn ogen voor meer zekerheid.

Steijn werd na het duel voor de camera van ESPN logischerwijs gevraagd naar zijn enigszins opmerkelijke keuze, omdat ook Ramaj tegen Borussia Dortmund al een half uur meedeed. “Maar ik heb Ramaj slechts een half uur gezien”, begon Steijn zijn uitleg. “Ik kies dus voor Jay nog. Die kent én de achterhoede. Én die is nog vertrouwd met die jongens.”

Artikel gaat verder onder video

Normaliter is Ramaj wél de tweede keeper van Ajax, bevestigt Steijn. “Jay Gorter daar hebben we mee gesproken. We vinden hem een uitstekende keeper, maar ik denk dat hij moet gaan keepen. Dat plan lag er vorig jaar al, hij zou voor anderhalf jaar verhuurd worden. Zijn contract is opengebroken en die afspraak hebben we gemaakt. Het is zonde als hij de op bank komt te zitten.”

Hans Kraaij jr. vroeg nog even door, of Steijn snapte dat zijn beslissing als ‘gek’ werd uitgelegd, omdat er acht miljoen euro werd betaald voor Ramaj. Dat was zo. “Maar snap je mijn uitleg ook? Ja? Dan is het toch gewoon klaar?!”, glimlachte Steijn tegenover de vragensteller. Gorter wordt deze window dus nog verhuurd en dan schuift Ramaj - die dan ook wat langer heeft kunnen wennen - een plekje op in de hiërarchie.

Dat het lang gelijk stond tegen Heracles Almelo, zorgde niet voor extra spanning bij Steijn. “Ik heb ‘m niet geknepen, want we hebben veel kwaliteit voorin lopen. Ik was wél van plan om iets te forceren met wissels, toen maakten we die goal. Daarna heb ik niet meer gewanhoopt”, zei hij over het feit dat het nog lang gelijk stond in de Johan Cruijff Arena.

Over basisdebutant Branco van den Boomen was Steijn tevreden ("Hij speelt. bijna alle ballen vooruit, dan vind ik het niet zo erg als je wat ballen verliest), Mohammed Kudus vond Steijn een sieraad. “Maar hij werd te weinig in het spel betrokken. Bijna alles ging over links in de eerste helft, hij kreeg te weinig ballen. Kudus moet wel worden gevoed. We hebben hem te weinig in stelling gebracht”, vond de coach, die al met al tevreden was. “Een goed begin.”