Ajax veegt bod van tientallen miljoenen op Mohammed Kudus van tafel

Ajax heeft een bod van West Ham United op Mohammed Kudus afgewezen, zo meldt The Athletic. Het door de Londense club geboden bedrag zou te laag zijn. Hoewel de gerenommeerde sportwebsite geen uitspraken doet over de hoogte van het voorstel, gaat het waarschijnlijk om een bod van veertig miljoen euro of meer.

West Ham United zal met meer geld over de brug moeten komen om Kudus over te nemen van Ajax, zo is duidelijk. Of The Hammers van plan zijn een nieuw bod uit te brengen op de aanvallende middenvelder, is niet bekend. Ajax wil Kudus, zeker in deze fase van de transferperiode, alleen nog maar voor de hoofdprijs laten gaan. De Ghanees zelf ziet een transfer naar de Premier League wel zitten.

Eerder deze zomer bereikte Ajax overeenstemming met Brighton & Hove Albion over een transfersom van veertig miljoen euro. Kudus zelf kwam echter niet tot een akkoord met de Engelse club. Het is onduidelijk of een deal tussen Ajax en Brighton inmiddels definitief van de baan is. Chelsea houdt de verrichtingen van Kudus ook nauwlettend in de gaten, maar de The Bleus hebben de interesse in de linkspoot nog niet geconcretiseerd.

De zomerse transferperiode eindigt over een kleine twee weken. Heel veel tijd om een deal te sluiten is er dus niet meer. Het contract van de 24-voudig international van Ghana, die tegen Excelsior als nummer 10 start, loopt nog twee jaar door.