Almere City-trainer Alex Pastoor zorgt tijdens interview voor verbazing bij Hans Kraay jr.

Almere City-trainer Alex Pastoor is ondanks de grote nederlaag bij Feyenoord erg mild voor zijn ploeg. De promovendus verloor in de eerste twee competitieduels van FC Twente en Fortuna Sittard en hoopte zondagmiddag in De Kuip misschien wel voor een stunt te zorgen, maar ging met 6-1 onderuit. Pastoor zorgde met zijn reactie na afloop zelfs voor verbazing bij Hans Kraay jr.

“Wat ik zojuist in de kleedkamer heb gezegd? Dat ik er de hele wedstrijd van genoten heb hoe de jongens zich staande hebben gehouden en dat Feyenoord een maatje te groot was voor ons. Daar hoef je geen trainersdiploma voor te hebben”, was de eerste reactie van Pastoor na afloop voor de camera van ESPN. “We hebben ook laten zien dat op het moment dat de organisatie tegen een ploeg van dit kaliber niet klopt, dat dat vrijwel meteen wordt afgestraft met een goal of een kans tegen.”

Artikel gaat verder onder video

Pastoor stipte óók positieve punten aan. Almere City kwam in De Kuip weliswaar razendsnel op achterstand, maar kreeg na de onderbreking vanwege het slechte weer een uitstekende mogelijkheid op de gelijkmaker. Die werd niet benut, waarna Feyenoord vrijwel meteen daarna de stand op 2-0 bracht. “We begonnen heel aardig vond ik hoor. Los van die snelle tegengoal, die je natuurlijk ten koste van alles probeert te voorkomen in De Kuip. Ik vond dat ze hartstikke goed startten. Vlak voor de 2-0 hebben wij een megakans op de 1-1. Dat zijn nou echt momenten waarop jouw team een boost krijgt en dat hadden we in die fase zeker nodig. Als ‘ie er dan niet in gaat en aan de andere kant wel, dan heb je natuurlijk een behoorlijke tik in je nek te pakken.”

Feyenoord prikte er in de eerste helft nog eentje binnen en liep na de pauze uiteindelijk uit naar een 6-1 overwinning. Een flinke pak rammel voor Almere City, dat na drie wedstrijden nog op nul punten staat. Pastoor probeerde na afloop echter vooral lessen te trekken uit het treffen met de regerend landskampioen. “Ik vind dat we, ondanks al die dingen die we nu opsommen, goed overeind zijn gebleven. We hebben zelfs nog een goal gemaakt.” Verslaggever Kraay jr. hoorde de oefenmeester met verbazing aan en vond hem ‘wel heel erg positief’. “Dit is een team dat aan het groeien is. Als je van tevoren denkt: wat kan onze winst zijn in deze wedstrijd? Dat is dan dat die jongens verder groeien en met hun neus op de feiten worden gedrukt. Nou, dat zijn ze”, aldus Pastoor.