Amateurtrainers gaan door het lint: 'F*ck, f*ck, f*cking, je moet uitkomen man!'

De eerste aflevering van De Voetbaltrainer is gisteren (maandag) verschenen op Veronica. Na de voetbaltalkshow Veronica Offside worden in De Voetbaltrainer zes amateurtrainers centraal: Brian Piris (53) van The Gunners uit Breda, Cor ten Bosch (72) van het Amsterdamse JOS Watergraafsmeer, Geoffrey van Loenen (42) van WIK Den Haag, Ton Kosterman (56) van SV Juliana ’31 uit Malden, Huib (67) van het Rijswijkse H.V.V. Te Werve en Niels Visser (50) van V.V. Oranje Wit uit Elst. De eerste aflevering leverde direct hilarische beelden op en daarop wordt teruggeblikt.