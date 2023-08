Andy van der Meijde lacht om 'kleine rotzak' van Ajax: 'Hij is lelijk, maar een goede speler'

Andy van der Meijde is onder indruk van de kwaliteiten van Gabriel Misehouy. De achttienjarige middenvelder van Ajax staat te boek als groot talent, maar wacht nog op zijn doorbraak in de Johan Cruijff ArenA.

Misehouy speelt sinds 2012 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 21 februari 2022, op zestienjarige leeftijd, bij Jong Ajax zijn debuut in het betaald voetbal. Speeltijd in een officiële wedstrijd van het eerste elftal van de Amsterdammers heeft hij nog niet gekregen.

"Die kleine Misehouy… hij is goed, hè", zegt Van der Meijde in zijn YouTube-programma Bij Andy In De Auto tegen Jorrel Hato. "Hij is lelijk, maar hij is goed", lacht de oud-voetballer. "Hij is écht goed, die kleine rotzak."

Hato, die Misehouy goed kent, is het eens met Van der Meijde. "Gabi is goed", reageert Hato instemmend. "Hij is mijn mattie", lacht Van der Meijde. "Hij is lelijk, maar wel een goede speler", herhaalt hij.