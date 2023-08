Anouk Hoogendijk ziet Lieke Martens hetzelfde presteren als Arjen Robben en Robin van Persie

Anouk Hoogendijk roept Nederland op om zaterdagnacht de wekker te zetten voor de achtste finale van het WK Vrouwen. De Oranje Leeuwinnen nemen het daarin op tegen Zuid-Afrika, zo werd woensdagochtend bekend. In de uitzending van Shownieuws blikte Hoogendijk dinsdagavond alvast vooruit op de achtste finale en was ze enthousiast over de prestaties van Oranje tot dusver.

"Degene die heel erg opviel, was Esmee Brugts. Ze is twintig geworden op dit WK. Ze is erg jong, maar ontpopt zich een beetje tot sterspeler en maakte twee wereldgoals", zei de oud-international. Ze lichtte ook de zeventienjarige WK-debutant Wieke Kaptein uit en tot slot kwam Lieke Martens aan bod. Hoogendijk merkte op dat Martens eenzelfde prestatie heeft neergezet als Arjen Robben en Robin van Persie. Bekijk de video hieronder.