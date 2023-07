Sherida Spitse en Merel van Dongen liggen door opmerkelijke video onder vuur

Sherida Spitse en Merel van Dongen liggen onder vuur in Nieuw-Zeeland nadat een video is opgedoken waarin het lijkt alsof zij de Haka nadoen. De storm van kritiek is volgens de KNVB onterecht: de beelden zouden verkeerd zijn geïnterpreteerd.

In de inmiddels verwijderde video is te zien dat Spitse en Van Dongen een beweging maken die doet denken aan de Haka, een ceremoniële dans van de Maori, de oorspronkelijke bewoners van van Nieuw-Zeeland. Ook lijkt iemand 'Haka, Nieuw-Zeeland' te roepen. Het nadoen en bespotten van de Haka wordt in Nieuw-Zeeland als beledigend ervaren. Er klinkt in het land, dat samen met Australië het WK organiseert, dan ook veel kritiek op de spelers.

Artikel gaat verder onder video

Een woordvoerder van de KNVB laat aan The Telegraph weten dat de spelers een oefening deden die gericht was op 'het kanaliseren van je innerlijke kracht en die absoluut niet refereerde aan de Haka of deze nabootste'. "De Haka is bekend in de sport en wordt door alle professionele atleten bewonderd. Het Nederlands vrouwenteam vormt hier geen uitzondering op", zo klinkt het.

De Oranje Leeuwinnen beginnen volgende week met een wedstrijd tegen Portugal aan het WK. De ploeg van bondscoach Andries Jonker treft in de groepsfase ook de Verenigde Staten en Vietnam.