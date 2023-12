Pierre van Hooijdonk laat met opmerking bloed van Sherida Spitse koken

Pierre van Hooijdonk en zijn zondagavond aan tafel bij Studio Voetbal in een verhitte discussie verzeild geraakt. Van Hooijdonk haalde het bloed onder de nagels van Spitse vandaan toen de mogelijkheid van een vrouwelijke hoofdtrainer in de Eredivisie ter sprake kwam.

De Eredivisie heeft nog nooit een vrouwelijke hoofdtrainer gehad. Daar ziet Van Hooijdonk niet snel verandering in komen. "De voetbalwereld is een haantjeswereld, zo simpel is het. Er zit aan deze tafel iemand die in de kleedkamer een grote boef is. Bijdehand, alles erop en eraan", doelt Van Hooijdonk op Rafael van der Vaart. "Ik kan mij niet voorstellen dat Sarina Wiegman in de kleedkamer stapt bij Rafael van der Vaart. Waarom niet? Als jij vraagt 'waarom niet?', dan vraag ik mij af of jij wel eens in een mannenkleedkamer hebt gezeten", reageert de oud-aanvaller op een vraag van Jeroen Stekelenburg.

Artikel gaat verder onder video

Waar Van Hooijdonk een vrouwelijke hoofdtrainer in de Eredivisie niet ziet gebeuren, denkt Spitse daar heel anders over. "Ik snap het niet", zegt zij over het relaas van Van Hooijdonk. "Ik denk dat het wel kan. Je moet naar de kwaliteiten kijken, niet of het een man of een vrouw is. Natuurlijk bevind je je in een bepaalde wereld, maar dat betekent niet dat een man nou meer kan dan een vrouw."

Volgens Van Hooijdonk gaat het om 'een stukje geloofwaardigheid' dat een trainer moet hebben ten opzichte van een spelersgroep. "Dus je denkt dat als een vrouw voor de groep staat bij de mannen, zij geen geloofwaardigheid heeft?", bijt Spitse hem toe. "Minder dan een man", reageert Van Hooijdonk. "Waarom? Waarom is niet zo belangrijk, het gaat erom dat het zo is."

Er moet volgens Stekelenburg een 'witte raaf' komen, waar Van Hooijdonk het niet mee eens. "Alles moet tegenwoordig doorbroken worden. In de maatschappij gebeurt het al bij een heleboel dingen. Maar hoofdtrainer worden van een Eredivisie-ploeg... Ja, jongens, ik denk dat je heel erg onderschat - en ik ben best wel verrast door de reacties - wat voor impact dat gaat hebben met betrekking tot uitwedstrijden. Je hebt een vrouw op de bank zitten als hoofdtrainer, er komen 50.000 man in het stadion..."

Volgens Spitse richt Van Hoojidonk zich op randzaken. Stekelenburg kiest de kant van de recordinternational. "Ik begrijp het en je zult best behoorlijk hoge muren over moeten, maar als iemand kwaliteit heeft, moet dat toch een keer kunnen? Als je er altijd zo in blijft staan, zal het nooit gebeuren. Dat is duidelijk", zegt hij. Van Hooijdonk: "Het hoeft van mij ook niet te gebeuren. Vrouwen en mannen zijn gelijk voor mij, ik geef alleen maar aan wat voor effect het zou hebben op de voetbalwereld. De voetbalwereld is namelijk niet hetzelfde als de maatschappij. Dat is het punt dat ik wil maken."

Van der Vaart, die zich afzijdig heeft gehouden in de discussie, vindt het knap dat Van Hooijdonk zijn nek uitsteekt. "Je gaat hier heel veel kritiek op krijgen, maar ik vind het wel heel stoer wat je zegt. Daarom kun je niet alles zeggen. Hij zegt het nu, respect daarvoor", aldus de voormalig middenvelder, waarna Spitse nog een duit in het zakje doet: "Wij zijn het er niet over eens, dat is duidelijk. Maar ik hoop dat het in de toekomst een keer gaat gebeuren en hij geen gelijk heeft."