Leonne Stentler ondanks pak slaag Ajax zeer geïmponeerd: ‘Zij springt er écht uit’

De vrouwen van Ajax verloren donderdagavond in de Champions League met 3-0 van AS Roma. Leonne Stentler constateert dat het de ploeg uit Amsterdam ontbreekt aan ervaring.

Na de wedstrijd in Italië deelt Stentler bij de NOS een opvallende statistiek: “Ajax heeft dit seizoen al zeven tieners gebruikt, twee keer zoveel als ieder ander team in de Champions League. Op een gegeven moment staat er een soort Jong Ajax op het veld”, vertelt de oud-voetballer en analist.

Volgens Stentler zet Ajax bewust in op de jeugd. “Het is echt beleid dat past bij de club en tot uiting komt. Maar in dit soort wedstrijden zie je dat het voor een aantal jonge spelers nog te veel is. Een beetje meer balans heb je nodig als je een rol van betekenis wil spelen op dit niveau. Dat merk je ook aan welke spelers eruit springen”, vervolgt de analist, die middenvelder en aanvoerder Sherida Spitse (33) in positieve zin uitlicht. “Zij springt er écht uit. Zulke spelers heb je dan meer nodig.”

Voor Ajax was de nederlaag tegen AS Roma het eerste puntverlies dit seizoen in de Champions League. De eerste groepswedstrijd tegen Paris Saint-Germain werd vorige week knap en verrassend met 2-0 gewonnen.