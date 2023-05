Sherida Spitse live tijdens interview verrast door mededeling Leonne Stentler

Er komt toch nog een feestelijke huldiging voor de Ajax Vrouwen. Maandagavond organiseren brouwerij Eeuwige Jeugd en voetbalplatform FC Afkicken een feest in club Levenslang in Amsterdam-Oost. Daar waren de spelers zelf echter nog niet van op de hoogte, zo bleek na de verloren Eredivisie Cup-finale tegen FC Twente (3-4).

Leonne Stentler vertelde Sherida Spitse over het feestje. "Oh. Ja, dat is leuk. Mooi dat ze dat voor ons organiseren", reageerde de aanvoerder bij ESPN. "Dus wij worden ook uitgenodigd? Het is een mooie uitnodiging, ik zal het met de meiden overleggen. We hadden deze wedstrijd liever gewonnen, maar we zijn altijd wel in voor een feestje. We wilden sowieso iets doen als team, dus dan kunnen we net zo goed daarheen."

Er kwam geen officiële huldiging in Amsterdam voor de landskampioen. De gemeente Amsterdam zette een streep door die festiviteiten, nadat Ajax niet 'wilde meewerken aan maandag tweede Pinksterdag op het Leidseplein'. De club wilde een andere datum en locatie, waarna de gemeente de stekker uit de huldiging trok. Naar verluidt wilde Ajax de huldiging pas na de zomer of in 2024 laten plaatsvinden.

De spelers van Ajax gingen zondag in gesprek met de clubleiding. "We hebben gisteren goed gesproken met de directie. Het is jammer dat het zo is gegaan, dat weten we allemaal", zei Spitse. "Ze hebben erkend dat het niet is gegaan zoals ze graag wilden. Dat is goed. Je mag je kwetsbaar opstellen en ervan leren. We hebben wel een feest gehad in de ArenA, daar zijn we blij mee. Er gaan dingen zeker goed binnen Ajax, maar er zijn ook verbeterpunten."

Daphne Koster, manager van de Ajax Vrouwen, sprak van 'een één grote les voor iedereen binnen Ajax'. "Je maakt weleens fouten en er gaan ook dingen niet goed. In gesprek met speelsters en directie kunnen we de conclusie trekken dat dingen niet goed zijn gegaan. Maar er zijn ook heel veel dingen wel goed gegaan. Wat dat betreft heb ik vertrouwen in de toekomst."

