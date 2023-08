Oranje treft stuntploeg in achtste finale WK, voor beide landen op een horrortijdstip

Zuid-Afrika wordt de tegenstander van het Nederlands elftal in de achtste finale van het WK Vrouwen. Woensdagochtend won Zuid-Afrika verrassenderwijs met 3-2 van Italië, waardoor het als nummer twee doorstoot in Groep G, achter Zweden.

Zuid-Afrika had slechts één punt overgehouden aan de eerste twee duels, maar stuntte tegen Italië dankzij een doelpunt van Thembi Kgatlana in de blessuretijd: 3-2. Eerder in de wedstrijd deed Italië zichzelf al pijn door een curieus eigen doelpunt van Benedetta Orsi: zij passeerde haar eigen keeper met een slordige terugspeelbal en zorgde zo voor de 1-1.

Zaterdagnacht vindt de wedstrijd om 04.00 uur plaats in Sydney. Voor zowel de Zuid-Afrikaanse als de Nederlandse tv-kijker is dat geen prettig tijdstip, want beide landen zitten in dezelfde tijdzone.

Een ongelukkig moment voor Orsi in de spectaculaire wedstrijd tegen Zuid-Afrika🤐 Die laatste ploeg sleepte in de blessuretijd een overwinning uit het vuur (3-2) en is vrijdag om 04.00 uur de tegenstander van Oranje in de achtste finales⚽



Meer → https://t.co/x12JuADLMt pic.twitter.com/UQU9R4BXWa — NOS Sport (@NOSsport) August 2, 2023

