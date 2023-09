Armoedig Ajax met schaamrood op de kaken de Europa League in

Ajax heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League, maar voor de manier waarop, verdient het zeker geen schoonheidsprijs. Dankzij de riante uitgangspositie verkregen uit bij Ludogorets doet de 0-1 nederlaag in de return alleen voor de Nederlandse coëfficiënten pijn. Maar de manier waarop de ploeg van Maurice Steijn voor de dag kwam donderdagavond, bezorgt de coach serieuze hoofdbrekens.

Met een striemend fluitconcert zocht Ajax ook halverwege de kleedkamers op. Met een virtuele 4-1 voorsprong, fantastische sfeer in het stadion, een weekend rust en vrijwel alle vaste basiskrachten van een week eerder waren alle ingrediënten aanwezig om de uitverkochte Johan Cruijff Arena een fijne start van de Europa League-campagne te geven. Maar in plaats daarvan liet Ajax zich naar achteren dwingen door de Bulgaarse opponent. Aan de bal was de ploeg van Maurice Steijn, met Jakov Medic en Devyne Rensch in het bijzonder, bijzonder matig. Ook captain Steven Bergwijn deelde in de malaise en leek juist te veel te willen doen.

Artikel gaat verder onder video

Steijn haalde Van den Boomen, die op de plek van reserve Steven Berghuis (vanwege ziekte) echter halverwege naar de kant voor Davy Klaassen, die met alle versterkingen – nu nog op de tribunes – mogelijk zijn laatste wedstrijd speelde. Maar die versterkingen zijn zeker nodig het armoedige Ajax tegen Ludogorets, dat na een uur spelen niet ten onrechte op voorsprong kwam. Een voorzet vanaf de rechterkant werd door Medic niet aangeraakt, maar wel door Matias Tissera, de man in zijn rug: 0-1. Ook Kenneth Taylor ging zeker niet vrijuit bij het doelpunt.

Ajax was aan de bal onherkenbaar, hanteerde een gigantisch lang speelveld en leed daarbij ook nog veel te veel balverlies. Een zeer gevaarlijke combinatie, die gezien de goede uitgangspositie van Ajax gelukkig nooit écht spannend werd. Wel was het voor het eerst sinds het seizoen 2017/18 dat de Amsterdammers in de eerste vier officiële wedstrijden van het seizoen een doelpunt moest incasseren. Dat captain Bergwijn met een knieblessure(tje) naar de kant moest, doet de nederlaag extra zuur smaken.

Komend weekend zijn aanwinsten Gaston Ávila, Ciba Akpom, Georges Mikautadze en Josip Sutalo gelukkig voor Steijn wel inzetbaar, maar zij moeten ten opzichte van het Ajax dat donderdagavond in de Johan Cruijff Arena stond wel voor een flinke impuls zorgen, om niet ook tegen Fortuna Sittard in de problemen te komen. Op de dag dat PSV en Feyenoord hun Champions League-tegenstanders hoorden, heeft Ajax zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Maar voor de manier waarop, moeten ze zich in Amsterdam schamen.