AZ tankt vertrouwen voor return in Conference League en gaat met ruime overwinning van start in Eredivisie

AZ is het nieuwe Eredivisieseizoen begonnen met een overtuigende overwinning op Go Ahead Eagles. Doelpunten van Jordy Clasie en Vangelis Pavlidis bezorgden de Alkmaarders een vliegende start op eigen veld. Aanwinst Ruben van Bommel bekroonde zijn basisdebuut in de tweede helft met een treffer. Philippe Rommens maakte vervolgens een schitterende eretreffer namens de bezoekers, waarna AZ via Dani de Wit en Mayckel Lahdo nog uitliep naar 5-1.

Waar Go Ahead Eagles zondagmiddag voor het eerst dit seizoen officieel in actie kwam, stond voor AZ afgelopen donderdag al een wedstrijd om het echie op het programma. De Alkmaarders moeten zich ten koste van Santa Coloma plaatsen voor de play-offs voor de UEFA Conference League. Van harte ging het niet, maar de ploeg van trainer Pascal Jansen zette afgelopen donderdag in Andorra een eerste stap naar de volgende ronde. Santa Coloma werd met 1-0 verslagen.

AZ, dat vorig seizoen nog bijna de finale van de Conference League bereikte, moest tegen Go Ahead Eagles wel een stuk beter voor de dag komen om ook in de Eredivisie met een overwinning van start te gaan. Die boodschap had de ploeg van Jansen begrepen. Wat heet: na een kwartier spelen stond het al 2-0 voor de thuisploeg. Clasie opende al na vier minuten de score. De aanvoerder tikte binnen op aangeven van debutant Van Bommel, die na afgelopen seizoen de overstap maakte van MVV naar AZ. Tien minuten later stond het al 2-0. Pavlidis kon ongehinderd raak knikken en verdubbelde daarmee de voorsprong voor de thuisploeg.

Pavlidis kon de wedstrijd nog voor de pauze al definitief beslissen, ware het niet dat hij de lat raakte. Daarmee bleef Go Ahead Eagles in leven. Het duurde echter niet lang in de tweede helft vooraleer AZ de wedstrijd definitief op slot gooide. Zes minuten na de hervatting torende Van Bommel boven zijn directe tegenstander uit en knikte zodoende de 3-0 in het lege doel. AZ liet vervolgens het gaspedaal wat los en dat bood Go Ahead Eagles de kans iets terug te doen. Rommens maakte uit een heerlijke vrije trap de 3-1.

Spannend werd het echter niet in Alkmaar. AZ kreeg vlak voor tijd een strafschop en die werd benut door Dani de Wit. Daarmee was het nog niet gedaan, want Lahdo maakte er in de blessuretijd ook nog 5-1 van. De Alkmaarders werkten na een moeizaam optreden in Andorra vertrouwen en lijken klaar voor de return in de derde voorronde van de Conference League, die komende donderdag op het programma staat.