'AZ wil Arne Slot-scenario voorkomen en stelt zich streng op richting Ajax'

De overgang van Alex Kroes van AZ naar Ajax is nog niet rond. Begin deze maand maakte Ajax bekend dat Kroes door de raad van commissarissen wordt voorgedragen om Edwin van der Sar op te volgen als algemeen directeur van Ajax, maar vanwege een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ kan de overgang nog op zich laten wachten. Sportmarketeer Chris Woerts weet waar de schoen wringt.

Kroes maakte sinds 1 december deel uit van de directie van AZ, als directeur International Football Strategy. Ajax wil hem dus weghalen uit Alkmaar, waar Kroes zijn contract heeft opgezegd. Het contract bevat echter een concurrentiebeding van een jaar. Daardoor is het onduidelijk wanneer Kroes kan beginnen in de Johan Cruijff ArenA.

"Iedereen zegt dat AZ heel veel geld wil hebben voor Alex Kroes, maar dat is niet waar", maakt Woerts vrijdagavond duidelijk bij Vandaag Inside. "Ze vragen geen geld, maar ze hebben een slechte ervaring met Arne Slot. Die nam allerlei scoutingslijsten mee toen hij naar Feyenoord ging. Bij AZ hebben ze zoiets van: als hij nu naar Ajax gaat, hoe gaat het dan met de scoutingslijsten?"

"Hij was eigenlijk een beetje uitgewerkt bij AZ, want hij had de opdracht van René Neelissen (voorzitter van de raad van commissarissen van AZ, red.) gekregen om een club uit de Championship over te nemen, Huddersfield Town. Dat heeft in Engeland groot in de tabloids gestaan, maar is niet doorgegaan", weet Woerts. "Ze willen bij AZ de zekerheid hebben dat hij geen scoutingsinformatie meeneemt naar Ajax."

Volgens Johan Derksen moet AZ zich niet zo streng opstellen en is het niet te voorkomen dat Kroes scoutingslijsten gaat meenemen. "Het staat allemaal in zijn computer en dat ligt straks allemaal bij Ajax op het bureau. AZ moet ook niet zo kinderachtig doen. Dit is voor die man de kans van zijn leven, gun hem dat. AZ doet het hartstikke goed, met goed beleid, maar als iemand bij AZ naar Ajax kan, dan zullen ze toch graag naar Ajax gaan."