Bakayoko vertelt over beste vriend Vranckx, zijn klik met Babadi en zijn rol onder nieuwe trainer Bosz

Johan Bakayoko had een belangrijk aandeel bij de 2-0 van PSV tegen Sturm Graz. De Belgische aanvaller was zijn tegenspeler te snel af en legde de bal op het hoofd van Luuk de Jong, die vervolgens fraai binnen kopte. Bakayoko lijkt de afgelopen weken gegroeid in zijn spel en dat valt ook op bij de media. Op de persconferentie na afloop van de Champions League-avond gaat de jongeling in op zijn rol binnen het team, en zijn klik met Isaac Babadi. Ook laat hij zijn licht schijnen op de geruchten rondom 'beste vriend' Aster Vranck. FC Update legde zijn belangrijkste uitspraken vast.

Video: Johan BAKAYOKO over beste vriend VRANCKX, BABADI en zijn rol onder BOSZ | FCUpdate Persco