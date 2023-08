Bas Dost tekent voor een seizoen en heeft vijfde avontuur in Nederland te pakken

NEC Nijmegen heeft de selectie officieel versterkt met Bas Dost. De spits komt transfervrij over van FC Utrecht en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor een seizoen. De inmiddels 34-jarige Dost kijkt er naar uit om nog een jaar in de Eredivisie te spelen.

"Ik heb de gesprekken met NEC altijd als positief ervaren en had vanaf het eerste moment het gevoel dat ze me graag wilden hebben. Daarnaast spraken me de verhalen over de club en de stad Nijmegen ook erg aan. Ik ben fit en wil graag zo snel mogelijk mijn waarde voor het elftal bewijzen", laat de aanwinst weten op de website van zijn nieuwe werkgever. Ook technisch directeur Carlos Aalbers is blij met zijn nieuwe spits.

"We zijn blij dat we onze selectie met een speler als Bas Dost kunnen versterken. Met zijn ervaring, winnaarsmentaliteit en doelpunteninstinct is hij van toegevoegde waarde voor ons team en onze club", aldus Aalbers. Dost speelde in zijn loopbaan al ruim vijfhonderd officiële duels. In Nederland speelde hij achtereenvolgens voor FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen en vorig seizoen dus bij FC Utrecht.

De achttienvoudig international van Oranje was ook zeer succesvol in het buitenland. Dost speelde tussen 2012 en 2022 voor VfL Wolfsburg, Sporting CP, Eintracht Frankfurt en Club Brugge. De goaltjesdief moet NEC helpen om snel de weg naar boven in te slaan. De Nijmegenaren verloren namelijk hun eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen. Aanstaande zaterdag (18.45 uur) wacht een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.