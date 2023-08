Steven Berghuis maakt van zijn hart geen moordkuil. De aanvaller van Ajax luidde vorige week de noodklok, door zijn zorgen te uiten over de kwaliteit in de selectie. Zijn uitspraken waren terecht, zo stelt FC Update-hoofdredacteur Dominic Mostert in de nieuwste FCUpdate Podcast. Maar tegelijkertijd zullen potentiële transferdoelwitten zich wel achter de oren krabben.

Bekijk op YouTube: 'Berghuis gooit met zijn uitspraken mogelijk zijn eigen glazen in bij Ajax'

Je kunt de podcast hieronder ook volledig beluisteren op Spotify.