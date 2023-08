Brobbey helpt niet te missen kans vanaf twee meter om zeep bij Ajax

Brian Brobbey liet vorig seizoen al flink wat kansen liggen namens Ajax en die kwaal is in het nieuwe seizoen nog niet verholpen. Uit een hoekschop, die sowieso erg gevaarlijk waren tegen Heracles Almelo zaterdagavond, kwam de spits bij de tweede paal helemaal vrij. Hij wilde met links binnenwerken, maar raakte de bal niet goed. Geen doelpunt, maar een enorme misser was het resultaat voor Brobbey...