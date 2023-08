Derksen: 'Een vreemde jongen in de omgang, en niet van het niveau Ajax'

Johan Derksen en René van der Gijp zijn kritisch op het optreden van doelman Jay Gorter in de wedstrijd tussen Excelsior en Ajax (2-2). De analisten wijzen Gorter aan als schuldige bij de twee tegengoals.

Bij de 1-1 van Siebe Horemans ging Gorter met zijn voeten naar de hoek. "Als hij gewoon duikt, dan heeft hij 'm. Maar hij gaat met z'n voeten ernaartoe", zegt Derksen maandagavond bij Vandaag Inside. "Dan denk ik: dan ben je toch een slechte keeper? Hij maakt een sliding. Een echte keeper doet dat niet."

"Het is een beetje een vreemde jongen", vervolgt de analist. "Bij Go Ahead Eagles hebben ze ook wat problemen met 'm gehad. Het is een beetje een vreemde jongen in de omgang. En hij is niet van het niveau van Ajax."

Van der Gijp vindt bovendien dat Gorter even schuldig is als Jakov Medic aan de 2-1 van Nikolas Agrafiotis. Medic raakte de bal in het strafschopgebied kwijt in het strafschopgebied, nadat hij was aangespeeld door Gorter.

"Ik vind dat de keeper hier net zo goed de fout in gaat als die jongen (Medic, red.). Die kan er niks aan doen", zegt Van der Gijp. "Die kan niet opendraaien, moet naar z'n verkeerde been toe en moet daarna met z'n verkeerde been zien uit te verdedigen. Het was zo'n slechte bal (van Gorter, red.). Ik vind het zo slecht van die keeper."