Dít Vandaag Inside-fragment door vakjury genomineerd voor 'TV Moment van het Jaar'

Vandaag Inside is in de race om de prijs van TV moment van het Jaar te winnen, van het tv-seizoen 2022-2023. Het gesprek met inmiddels demissionair minister-president Mark Rutte in de uitzending van 13 maart 2023 (zie onder) is genomineerd tot hét fragment van het jaar.

Tina Nijkamp (mediadeskundige), Siebren Hazelhoff Roelfzema (oprichter Streamwijzer) en Richard Otto (uitgever vakmediaplatform Spreekbuis.nl) vormen de jury voor deze verkiezing, waarin de meest spraakmakende momenten van het afgelopen tv-jaar genomineerd zijn.

Artikel gaat verder onder video

Rutte deed in de uitzending onder meer uit de doeken dat hij van bil gegaan zou zijn, waarvoor hij applaus kreeg van de aanwezigen in de studio, én kreeg in de slotfase een dildohelm cadeau van presentator Wilfred Genee. Dat de premier in zo'n luchtige omgeving zijn verhaal deed, wordt als bijzonder en historisch ingeschat door de jury. Rutte verscheen later nog een keer in de populaire talkshow.

De andere kanshebbers zijn het interview met Tom Egberts over de misstanden bij de NOS Studio Sport; het valszingende duo Mia en Dion drie weken voor het Eurovisie Songfestival; de klimaatactivist live bij Beau; en de tantradans van Walter in B&B Vol Liefde. Op 1 september 2023 om 22.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt. Vorig jaar was deze prijs voor de BOOS-reportage over de misstanden bij Talpa.