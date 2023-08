Dost blijft actief in de Eredivisie en komt mogelijk dit weekend al in actie

Bas Dost blijft zo goed als zeker actief in de Eredivisie. Volgens De Gelderlander is NEC dicht bij de komst van de ervaren aanvalsleider. De Nijmegenaren willen de boomlange spits snel vastleggen.

Het dagblad schrijft dat het nog onduidelijk is of Dost komend weekend al meteen in actie kan komen tegen RKC Waalwijk. Voor NEC zou dat fantastisch zijn, aangezien de Nijmeegse club een ervaren spits als Dost wel kan gebruiken in dit cruciale duel. Alle twee de ploegen pakten nog geen punt in de Eredivisie.

De komst van Dost naar Nijmegen lijkt waarschijnlijk. Het heeft lang geduurd totdat de 1.96 meter lange spits een club vond na zijn transfervrije vertrek bij FC Utrecht, maar dat zou onder meer met zijn salariseisen te maken hebben gehad. Dost is voor veel Nederlandse clubs geen goedkope speler.

NEC lijkt door te pakken en Dost spoedig te presenteren als elfde nieuwe speler van dit seizoen. Versterking had de ploeg van de onder druk staande Rogier Meijer ook wel nodig, want in de eerste twee wedstrijden van het seizoen werd duidelijk dat NEC nog kwaliteit mist.