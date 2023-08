Edson Álvarez meldt zich vlak voor transfer nog in Cornelis Schuytstraat

Edson Álvarez staat op het punt zijn transfer van Ajax naar West Ham United af te ronden. De 25-jarige middenvelder kreeg maandagochtend, nadat hij met het vanuit Mexico-stad vertrokken vliegtuig in Amsterdam landde, te horen dat de clubs overeenstemming hadden bereikt over een transfersom van 37 miljoen euro exclusief bonussen. Daarna dook Álvarez Amsterdam in om zich voor te bereiden op zijn reis naar Londen.

De Telegraaf schrijft dat Álvarez zich eerst een nieuw kapsel liet aanmeten door Hanni Hanna, de sterrenkapper die tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika door het Nederlands elftal werd ingevlogen. In de avonduren bracht hij een bezoek aan een winkel aan de Cornelis Schuytstraat, waar hij een nieuwe outfit voor het tekenmoment bij West Ham United kocht.

Het is de bedoeling dat Álvarez deze dinsdagochtend vanaf het Jet Center op Schiphol-Oost naar Londen vliegt, waarna hij dezelfde dag medisch wordt gekeurd en door zijn nieuwe club wordt gepresenteerd. Voor Álvarez is het driemaal scheepsrecht. Een jaar geleden zag hij een toptransfer nog in het water vallen toen Ajax niet akkoord ging met een bod van Chelsea ter waarde van zestig miljoen euro. Deze zomer klapten de onderhandelingen tussen de Amsterdamse club en Borussia Dortmund.

Álvarez wordt na Jurriën Timber (Arsenal) en Dusan Tadic (Fenerbahçe) de volgende sterkhouder die vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. De Mexicaan arriveerde in de zomer van 2019 in Amsterdam. Álvarez werd in eerste instantie gezien als de vervanger van Matthijs de Ligt, maar na een moeizaam debuutseizoen ontwikkelde hij zich op het middenveld tot belangrijke kracht in de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag. Álvarez droeg uiteindelijk 147 keer het shirt van Ajax. Daarin was hij goed voor dertien doelpunten, zes assists en 35 gele kaarten.