'Europa League-deelnemer wil strijd aangaan met Borussia Dortmund om Edson Álvarez'

West Ham United mengt zich in de strijd om de handtekening van Edson Álvarez, zo melden Engelse media. De winnaar van de Conference League hoopt de 25-jarige middenvelder van Ajax voor de neus van Borussia Dortmund weg te kapen. Álvarez beschikt bij Ajax over een contract dat nog doorloopt tot de zomer van 2025, maar gaat de Amsterdamse club naar alle waarschijnlijk verlaten.

Waar Álvarez vorig jaar een toptransfer misliep, lijkt hij zijn gewenste stap naar een Europese topcompetitie binnenkort alsnog te maken. Borussia Dortmund is al geruime tijd geïnteresseerd in de Mexicaan, die zowel in het hart van de verdediging als op het middenveld uit de voeten kan. De Duitse grootmacht heeft wat te besteden nu Jude Bellingham voor ruim honderd miljoen euro is verkocht aan Real Madrid en kan zodoende aan de vraagprijs van Ajax voldoen.

West Ham United zou echter ook hengelen naar de diensten van Álvarez, die vorig jaar zomer een transfer naar Chelsea in het water zag vallen. Ajax zou een prijskaartje van circa 35 miljoen euro om de nek van de 64-voudig international van Mexico hebben gehangen. Dat is een bedrag dat West Ham United ook kan ophoesten. Een jaar geleden werden Nayef Aguerd en Gianluca Scamacca voor een soortgelijk bedrag aangetrokken, terwijl voor Lucas Paquetá zelfs enkele miljoenen meer werd betaald.

West Ham United won deze week de Conference League ten koste van Fiorentina en heeft daarmee een ticket voor de Europa League veroverd. In de competitie eindigde de Londense club op een teleurstellende veertiende plaats, slechts zes punten boven de degradatiezone. Declan Rice, die net als Álvarez een controlerende middenvelder is, gaat West Ham United deze zomer verlaten en vervolgt zijn carrière waarschijnlijk bij een Engelse topclub.