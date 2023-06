230.000 euro per week is niet genoeg voor Rice: 'middenvelder vertrekt definitief'

Declan Rice vertrekt na dit seizoen definitief bij West Ham United. De gewilde middenvelder heeft nog een doorlopend contract in het Londen Stadium, maar mag van voorzitter David Sullivan. Rice verwees onlangs een sterk verbeterde aanbieding van The Hammers naar de prullenbak.

"We hebben Declan (Rice, red.) beloofd dat hij mocht gaan", maakte de voorzitter van West Ham United duidelijk na het winnen van de Conference League-finale (1-2) tegenover het Engelse talkSPORT. 'Hij is vastbesloten om te gaan. Je kan je geen man wensen die zich meer voor ons heeft ingezet dit seizoen dan hij." Sullivan maakt wel duidelijk dat de club baalt dat de Engels international na negen seizoenen de deur bij West Ham United achter zich dicht gaat trekken.

"Het is niet iets wat we willen dat gebeurt. We boden hem £200.000 per week achttien maanden geleden, maar hij wees het af." Rice kon bij West Ham bijna twaalf miljoen euro per jaar gaan verdienen, maar wil graag een stap omhoog gaan maken. De 24-jarige middenvelder wordt regelmatig in verband gebracht met clubs als Chelsea en Bayern München. Geïnteresseerden zullen wel diep in de buidel moeten tasten, want West Ham verlangt maar liefst honderd miljoen euro voor de Brit.

De grote vraag is welke club bereid is om zo'n gigantisch bedrag op tafel te leggen voor Rice, die in totaliteit 204 Premier League-duels voor West Ham United speelde. Woensdagavond sloot hij zijn tijd voor de Londense club fantastisch af door het Italiaanse Fiorentina te verslaan in de Conference League-finale.