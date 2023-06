'Bayern wil meewerken aan vertrek van belangrijke aanvallers'

Bayern München overweegt om deze zomer drie belangrijke aanvallers van de loonlijst te halen door ze te verkopen. Het gaat hierbij om Serge Gnabry, Leroy Sané en Sadio Mané. Bij laatstgenoemde zat een vertrek er al een tijd aan te komen, want de Senegalees werd dit seizoen al eens uit de selectie gezet door een aanvaring met Sané.

De aanvallers spelen vaak, maar mogen volgens BILD toch vertrekken bij Der Rekordmeister. Bayern München wil ondanks het behaalde kampioenschap op de laatste speeldag wat meer gaan vernieuwen en daarom mogen Gnabry, Sané en Mané weg.

Om de ploeg te vernieuwen is Bayern München uitgekomen bij Declan Rice, maar de middenvelder van West Ham United lijkt de voorkeur te hebben om in de Premier League te blijven. De Duitse kampioen wilde ook Harry Kane, maar die lijkt in ieder geval niet naar München te vertrekken.

Het rommelt al een tijdje in Beieren, want na het behaalde kampioenschap werden CEO Oliver Kahn en teammanager Hasan Salihimidzic ontslagen. Eerder dit seizoen was het ook onrustig met het onverwachte ontslag van trainer Julian Nagelsmann. De oefenmeester werd vervanger door Thomas Tuchel, maar veel beter werd het niet.