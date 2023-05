'Ajacied Álvarez is tweede keus bij Bayern, maar overgang naar Duitsland lonkt nog steeds'

Ajacied Edson Álvarez staat nog altijd in de belangstelling van zowel Bayern München als Borussia Dortmund. Omdat Der Rekordmeister inmiddels een andere topkandidaat voor het middenveld heeft gevonden in de Premier League, lijkt op dit moment een overgang naar BVB het meest waarschijnlijk voor de Mexicaan.

Dat schrijft de gezaghebbende journalist Christian Falk van BILD woensdag op Twitter. Volgens de Duitser staat de Ajacied er in München nog altijd goed op, maar heeft Thomas Tuchel in Engeland zijn gedroomde kandidaat gevonden in de persoon van Declan Rice. De international van West Ham United wordt echter ook begeerd door de Engelse top, dus of Bayern daadwerkelijk een kans maakt op zijn handtekening is volgens de journalist dus onzeker.

Mocht Rice, die donderdag in Alkmaar aantreedt tegen AZ in de halve finale van de Conference League, niet haalbaar blijken voor Bayern, dan komt Álvarez mogelijk alsnog in beeld. Daarvoor moet de club echter wel concurreren met Dortmund, waarmee het twee ronden voor het einde ook in een spannende titelstrijd verwikkeld is. "De interesse van Dortmund in de speler is op dit moment het meest concreet", schrijft Falk.

Álvarez is bezig aan zijn vierde seizoen in Amsterdam. De 62-voudig Mexicaans international is zowel centraal in de verdediging als op het middenveld inzetbaar. Onder zowel Alfred Schreuder als diens opvolger John Heitinga was Álvarez vrijwel automatisch verzekerd van een basisplaats. Door de vele kaarten die hij dit seizoen ontving ontstond regelmatig kritiek op zijn spel, maar Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü nam het woensdag juist op voor de sterkhouder van concurrent Aja.