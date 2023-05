Kökçü neemt het op voor bekritiseerde Ajacied: 'In het veld merk je pas hoe belangrijk hij is'

Orkun Kökçü werd als aanvoerder van Feyenoord kampioen van Nederland. Hij speelde dit seizoen een aantal geweldige wedstrijden tegen sterke tegenstanders in binnen- en buitenland. Hij begrijpt weinig van de kritiek aan het adres van Ajacied Edson Álvarez.

Kökçü genoot dit seizoen van de topwedstrijden, waaronder die tegen Ajax en PSV in eigen land en tegen Roma in de Europa League. Van die laatste tegenstander kunnen Nederlandse ploegen nog wat leren, denkt de middenvelder. "Soms denk ik dat wij misschien wel iets meer van dat karakter van die Italianen hadden moeten hebben om die 1-1 over de streep te trekken", zegt de Feyenoorder in een interview met Voetbal International. "Maar ja, zo zijn we simpelweg niet. Ons DNA is anders", concludeert Kökçü.

In eigen land speelde hij dit seizoen drie keer tegen rivaal Ajax. In de competitie eindigde De Klassieker in Rotterdam in 1-1, terwijl Feyenoord in Amsterdam met 2-3 zegevierde. In het bekertoernooi was Ajax juist met 1-2 te sterk in De Kuip. Kökçü ziet dat Ajax dit seizoen Lisandro Martínez mist en neemt het op voor een bekritiseerde speler van de tegenstander. "Ik heb dat gevoel met nu met Edson Álvarez. Dan hoor je dat die jongen niet kan voetballen en zo. Vond ik al heel erg meevallen, maar in het veld merk je pas hoe belangrijk hij is. Goede, sterke middenvelder. Door tegen hem te spelen weet je wat je ongeveer te wachten staat in het buitenland. Met hem vergeleken zijn Nederlandse spelers soms echt lieve jongetjes."

Ondanks zijn nog relatief jonge leeftijd stond Kökçü in Rotterdam al met een aantal grote namen op het veld. Met Robin van Persie trainde hij vooral, met Steven Berghuis speelde hij ook regelmatig samen. Toch zijn zij niet zijn favoriete teamgenoten, vertelt Kökçü. "Dan kies ik Fredrik Aursnes", klinkt het misschien enigszins verrassend. "Ik heb verteld dat-ie binnenkwam en ik niet meteen voetballer in hem herkende", bekent Kökçü zelfs. "Tot-ie ging spelen, nooit een bal verloor en het meeste liep van iedereen. Zoals hij het nu doet bij Benfica, ja, dan kan ik echt van hem genieten. We hebben nog regelmatig contact."