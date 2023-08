Er lonkt opnieuw een prachtige transfer voor Wout Weghorst: 'Hij wil er dolgraag heen'

Wout Weghorst mag opnieuw hopen op een fraaie transfer. Zijn avontuur bij Manchester United verliep niet zoals gehoopt, maar toch heeft AS Roma de spits op het lijstje gezet. Dat schrijft Tuttomercatoweb deze week.

José Mourinho wil zijn voorhoede versterken en overweegt zich bij Burnley te melden met het verzoek om Weghorst te huren. Pogingen om Gianluca Scamacca (West Ham United), Álvaro Morata (Atlético Madrid) en Marcos Leonardo (Santos) binnen te halen zijn om uiteenlopende redenen niet succesvol, waardoor de Nederlander nu als optie wordt gezien. TMW speculeert over een huurdeal met mogelijk een optie tot koop.

Weghorst zou de overstap zelf dolgraag maken, zo klinkt het. Hij staat echter ook in de belangstelling van clubs uit de Bundesliga en wil spoedig een besluit nemen over zijn toekomst, wellicht komende week al. De dertigjarige voormalig Eredivisionist heeft een contract tot medio 2025 bij Burnley, dat hem vorig seizoen verhuurde aan zowel Besiktas (eerste seizoenshelft) als Manchester United (twee seizoenshelft).

Roma eindigde vorig seizoen als zesde in de Serie A en bereikte de finale van de Europa League. De ploeg van Mourinho komt volgend seizoen weer uit in de Europa League. Met Rick Karsdorp zou Weghorst één Nederlander kunnen tegenkomen; Justin Kluivert ruilde Roma deze zomer in voor Bournemouth.