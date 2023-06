Ten Hag grijpt in bij United: één van de duurste aanwinsten ooit gaat vertrekken, nieuws over Weghorst en Van de Beek

Erik ten Hag kan terugkijken op een geslaagd eerste seizoen in Engeland. Manchester United verzekerde zich als nummer drie van deelname aan de Champions League, won de League Cup en kwam in de FA Cup-finale net tekort tegen Manchester City. Ten Hag is zich er echter als geen ander van bewust dat er in de zomer het nodige moet gebeuren om ook volgend seizoen om de prijzen te kunnen spelen. Een groot aantal spelers lijkt te gaan vertrekken. Ook Harry Maguire staat op de nominatie om de deur op Old Trafford achter zich dicht te trekken.

Manchester United baarde in de zomer van 2019 opzien door liefst 87 miljoen euro neer te tellen voor de komst van Maguire. De Engelsman had zich een jaar eerder tijdens het WK in Rusland weliswaar in de kijker gespeeld, maar er was nog nooit zóveel betaald voor een verdediger. Het bedrag bracht hoge verwachtingen met zich mee, maar Maguire is er niet in geslaagd die waar te maken. Ten Hag benoemde de centrumverdediger bij aanvang van dit seizoen weliswaar tot eerste aanvoerder, maar ook in de afgelopen maanden was hij meermaals het mikpunt van kritiek en spot.



Maguire kon in januari al rekenen op belangstelling van Internazionale, maar Manchester United was toen nog niet bereid mee te werken aan een transfer. Dat zal deze zomer anders zijn. Volgens Fabrizio Romano is het de verwachting dat Maguire de deur op Old Trafford achter zich dichttrekt. Zowel Manchester United als Maguire zou tot de conclusie zijn gekomen dat een zomerse transfer voor beide partijen het beste is. Als we The Telegraph moeten geloven, heeft Tottenham Hotspur de verdediger op de korrel. De nummer acht van de Premier League moet nog wel gaan onderzoeken of het ook daadwerkelijk een bod gaat doen op Maguire.

Weghorst en Van de Beek

De Engelsman is naar alle waarschijnlijkheid niet de enige die Manchester United gaat verlaten. Dat geldt vermoedelijk ook voor onze landgenoten Wout Weghorst en Donny van de Beek. Weghorst maakte in januari op huurbasis de overstap van Burnley naar Manchester United en verscheen verrassend vaak aan de aftrap, al slaagde hij er niet echt in potten te breken. De verwachting is dat de spits in de zomer een nieuwe transfer gaat maken. Everton en verschillende Spaanse clubs zouden geïnteresseerd zijn. Van de Beek aast op speeltijd en zou om die reden zijn opties aan het onderzoeken zijn. De middenvelder stond in de tweede helft van het voorbije seizoen aan de kant met een knieblessure.