Koeman kiest voor deze international als vervanger van Memphis als Oranje-spits

Memphis Depay heeft zich afgemeld voor de eindronde van de Nations League vanwege blessureleed. En dus moet bondscoach Ronald Koeman schakelen en op zoek naar een nieuwe spits: het Algemeen Dagblad denkt al te weten welke keuze de oefenmeester gaat maken: Cody Gakpo wordt de nieuwe spits van Oranje.

Tijdens de persconferentie noemde Koeman overigens niet alleen Gakpo, maar ook Wout Weghorst en Donyell Malen als opties om Memphis te vervangen in de punt van de voorhoede. “Maar Malen is in deze duels de beoogde rechtsbuiten en Weghorst ziet Koeman nu toch meer als invaller-spits”, weet de ochtendkrant. “Alle pijlen op Gakpo dus.”

Bovendien heeft hij in de laatste maanden onder Louis van Gaal net achter de spitsen gespeeld in Oranje en is hij in Liverpool ook weleens als voorste man begonnen, dan vaak als valse nummer negen. “De persoonlijke voorkeur van de 24-jarige Brabander ligt in een vrij rol vanaf links, waarbij hij dan naar binnen kan snijden en kan schieten. Maar bij Oranje kan ook Xavi Simons daar spelen. Of anders Noa Lang”, schetst het AD de opties voor Koeman met Gakpo als spits.

Die zet is niet eens zozeer een keuze voor alleen deze Nations League-periode, want de fitheid van Memphis lijkt inmiddels een structureel probleem. Daardoor zal dit experiment met Gakpo in de spits ook op de langere termijn geprobeerd worden voor het Nederlands elftal, dat komende woensdag Kroatië treft in de halve finale van de Nations League.